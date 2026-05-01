Doğu ve Güneydoğu'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Batman, Elazığ, Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde DİSK, KESK, TMMOB, Türk Tabipleri Birliği ve Diyarbakır Tabip Odasınca organize edilen etkinliğe katılanlar, polis ekiplerince güvenlik noktalarında yapılan üst aramasının ardından alana alındı.

Etkinlikte konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin sahiplenilmesi gerektiğini ifade eden Uçar, "Barış ve demokratik toplum süreci derken emeğin de özgürlüğe ihtiyacı var. İşçilerin, emekçilerin adil ve eşit bir sistemde yaşayabilmesi için kalıcı bir barışa ihtiyacı var." dedi.

Etkinlik, müzik eşliğinde halay çekilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bazı sendikaların temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

HAK-İŞ'ten basın açıklaması

Diyarbakır'da HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı.

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta emeğin hak ettiği değeri görmesinin ancak barış, kardeşlik ve toplumsal dayanışma yoluyla olacağını söyledi.

Aküzüm, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak şiddetin, terörün, savaşın ve her türlü çatışma ortamının karşısında, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve demokratik zeminde güçlenen 'Terörsüz Türkiye'nin yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Daha fazla dayanışma, daha çok refah, güvenceli istihdam, güçlü sosyal güvenlik, sağlam iş güvencesi ve gerçek bir sosyal adalet için mücadele ediyoruz. Tüm emekçileri, örgütlü mücadelenin çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz. İnsani, vicdani ve küresel bir dayanışma hareketi olan Sumud Filosu'na selam olsun. HAK-İŞ Konfederasyonumuz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından 100'ü aşkın ülkeden 3 binden fazla katılımcının ve 100'ü aşkın geminin yer aldığı Küresel Sumud Filosu ile Gazze için yola çıkan aktivistleri, insani yardımları ulaştıranları, zulme karşı direnenleri ve Filistin'in özgürlüğü için mücadele edenleri dayanışma duygularımızla selamlıyoruz."

Mardin

Mardin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Platformun merkezinde toplanan katılımcılar ellerinde döviz ve pankartlarla etkinlik alanına yürüdü.

Etkinlikte DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

Daha sonra katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

Batman

Batman'da Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bazı sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri etkinlik kapsamında Turgut Özal Bulvarı'nda toplanarak Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar sık sık "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı attı.

Kortej yürüyüşünün son bulmasının ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Batman Şube Başkanı Cihan Tüzün grup adına basın açıklamasını okudu.

Tüzün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alanları doldurduklarını, dünyanın dört bir yanında 1 Mayıs'ın aynı coşkuyla kutlandığını söyledi.

Etkinlikte DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da Kürtçe konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar şarkılar eşliğinde halay çekti.

Elazığ

Elazığ'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde bazı sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta toplanan katılımcılar, Perşembe Pazarı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar, alana üst araması yapılarak alındı.

Programda, kentteki sendika temsilcileri tarafından konuşmalar yapıldı.

Kutlamaya katılanlar müzik eşliğinde halay çekti.

Bingöl

Bingöl'de HAK-İŞ üyeleri, Kent Meydanı'nda toplandı.

HAK-İŞ Bingöl İl Başkanı Abdulmecit Akdemir, barışın, kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu, demokratik zeminde güçlenen "Terörsüz Türkiye"nin yanında olduklarını söyledi.

Ücrette adalet, vergide hakkaniyet, iş güvencesi ve sosyal adalet taleplerinin olduğunu dile getiren Akdemir, "Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını, emekçilerin ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, refahın adil paylaşılmasını istiyoruz. Toplu iş sözleşmesi yetki tespit sürecinin de hızlı, şeffaf ve adil biçimde sonuçlandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Kutlamalar kapsamında Genç Caddesi'nde bir araya gelen Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri de slogan atarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada, 1 Mayıs 2003'te meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Canfidal Boldaş, yaptığı konuşmada, Bingöl'ün bir deprem kenti olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Yedisu ilçesinde son günlerde artçı sarsıntıların yaşandığına dikkati çeken Boldaş, kentin yapı stokunun tamamının depreme hazır hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar halay çekti.

Programa, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Şırnak

Cizre ilçesi Yafes Mahallesi Fevzi Çakmak Köprüsü önünde toplanan grup, belediye binasına kadar yürüdü.

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Kaplan, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

Konuşmaların ardından grup, müzik eşliğinde halay çekti.

Siirt

Siirt'te de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Siirt Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde Güres Caddesi'nde toplanan sendika üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Yapılan konuşmaların ardından grup, müzik eşliğinde halay çekti.

Programa, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, DEM Parti İl Başkanı Kenan Bilge, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, DİSK, KESK, TMMOB temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

HAK-İŞ'ten basın açıklaması

Siirt'te HAK-İŞ İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da emeğin hak ettiği değeri görmesi, çalışma hayatında adaletin güçlendirilmesi ve sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının barış, kardeşlik ve toplumsal dayanışma yoluyla mümkün olacağı belirtildi.

HAK-İŞ'in, şiddetin, terörün, savaşın ve her türlü çatışma ortamının karşısında olduğu ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve demokratik zeminde güçlenen 'Terörsüz Türkiye'nin yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Ücrette adalet, vergide hakkaniyet, işte güvence ve sosyal adalet için meydanlardayız."