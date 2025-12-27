Haberler

Doğu ve Güneydoğu'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yerinin Yolları Kapandı

Güncelleme:
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, birçok kentte ulaşımın kesilmesine neden oldu. Özellikle Van'da Bahçesaray ilçesi trafiğe kapandı. Karla mücadele ekipleri çalışmalara devam ediyor.

(DİYARBAKIR) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Van, Şırnak, Hakkari, Siirt, Elazığ, Bitlis ve Bingöl'de  yüzlerce yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olması beklenen kentlerden Van'da 210, Siirt'te 74, Hakkari'de 12, Elazığ'da 14, Bingöl'de 20, Şırnak'ta 15 olmak üzere yüzlerce yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının en etkili olduğu Van'da ise Bahçesaray ilçesi ulaşıma kapandı. Bahçesaray Kaymakamlığı, "Vatandaşlarımıza duyurulur. Karayolları ekipleri tarafından, yoğun tipi ve görüş mesafesinin yeterli olmaması nedeniyle Bahçesaray'ın Liman Mahallesi ile Çatak ilçesinin Yukarı Narlıca Mahallesi karayolu güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştır" denildi.

Karla mücadele ekiplerinin, yolları kapanan yerleşelim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının etkili olduğu kentlerle ilgili "Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

