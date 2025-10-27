Doğu Timor Cumhurbaşkanı Myanmar'da Ateşkes İçin Arabuluculuk Yapmaya Hazır

KUALA Güneydoğu Asya'daki ada ülkesi Doğu Timor'un Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta, 2021'deki askeri darbenin ardından çatışmaların sürdüğü Myanmar'da ateşkesin kişisel diplomasiyle sağlanabileceğini belirterek, arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Ramos-Horta, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında Associated Press'e (AP) verdiği röportajda, Doğu Timor'un diplomasi ve uzlaşma konusunda önemli bir deneyime sahip olduğunu dile getirdi.

Ülkesinin bu deneyiminin barış süreçlerinde faydalı olabileceğine işaret eden Ramos-Horta, "bölgenin en zorlu sorunu" olarak nitelendirdiği Myanmar'da kişisel diplomasi yoluyla ateşkesin sağlanabileceğini söyledi.

Ramos-Horta, Myanmar'daki çatışmaların sona erdirilmesi için kişisel arabuluculuk yapmaya istekli olduğunu vurgulayarak "Myanmar'a gidip orduyla konuşurum çünkü önemli bir güce sahipler. Zarar verme gücü ve zararı durdurma gücü. Bu yüzden onlarla konuşmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da ateşkesin sağlanması için tüm tarafların ön koşulsuz şekilde bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizen Ramos-Horta, sonrasında istikrar için yol haritası belirlenerek tüm tarafların içinde yer alacağı yeni siyasi anlaşmanın yapılabileceğini dile getirdi.

Ramos-Horta, ASEAN'ın barış planının "çok iyi bir belge" olduğu ancak "gerçekleşmesi zor" bir hedef içerdiği yorumunu yaptı.

"ASEAN üyeliği ülkemiz için bir fırsat"

Ramos-Horta, Doğu Timor'un dün 11. üye olarak ASEAN'a katılmasına değinerek, bu gelişmenin ülkesine ekonomi ve eğitim alanlarında yeni fırsatlar sunacağını belirtti.

Çin ile ekonomik ilişkilerinin ülkesine herhangi bir siyasi baskı unsuru oluşturmadığını söyleyen Ramos-Horta, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle de işbirliğine açık olduğunu ifade etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi öldü, 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ile üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması sürüyor.