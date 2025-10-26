Doğu Timor, ASEAN'ın 11. Üyesi Oldu

KUALA LUMPUR, 26 Ekim (Xinhua) -- Doğu Timor pazar günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen resmi törenle, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) 11. üyesi oldu.

Doğu Timor Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta ve Başbakanı Xanana Gusmao, ülkenin ASEAN'a üyeliğini resmileştiren bildirgenin imza törenine katıldı.

Güneydoğu Asya'daki Küçük Sunda Adaları'nın en doğusunda bulunan Doğu Timor, ASEAN üyeliği için 2011'de başvuruda bulunmuştu. ASEAN üyesi ülkeler, Doğu Timor'un bölgesel birliğe katılımını Kasım 2022'de prensipte kabul etmişti.

47. ASEAN Zirvesi ve ilgili toplantılar, pazar gününden salı gününe kadar ASEAN 2025 dönem başkanlığını yürüten Malezya'nın ev sahipliğinde düzenleniyor.

1967'de kurulan birliğin üye ülkeleri arasında Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam ve Doğu Timor yer alıyor.