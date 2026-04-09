Doğu Perinçek'ten İran Büyükelçiliği'ne Ziyaret: İran Ordusunun Zaferi Hepimizin Zaferidir
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi'ni ziyaret ederek, İran ordusunun zaferini kutladı ve barışın silahla sağlanabileceğini vurguladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi ziyaret ettiklerini açıkladı. Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin, İran milletinin ve İran ordusunun zaferi hepimizin zaferidir. Barış getirmiştir. Barışın silahla getirileceğini ispat etmiştir. Kendilerine bir tebrik ziyaretinde bulunuyor ve kutluyoruz."