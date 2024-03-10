Üye Girişi
Haberler

Doğu Perinçek, Fatih'te halk buluşmasına katıldı

Güncelleme:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fatih'te düzenlenen halk buluşmasında konuştu. Perinçek, ramazanın insanların nefsini dizginleme ve bencillikten vazgeçme ayı olduğunu söyledi. Ayrıca, siyasetteki yalanlar ve vaatler konusunda da açıklamalarda bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisince Fatih'te düzenlenen halk buluşmasına iştirak etti.

Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ndeki buluşmada konuşan Perinçek, yarın başlayacak ramazanın yeme-içme değil insanların nefsini dizginleme, öz çıkarlarından ve bencilliklerinden vazgeçme ayı olduğunu söyledi.

Perinçek, siyaset alanında bir yarış olduğunu vurgulayarak, "Yalanda yarış var ama inandırıcılıkta nal topluyorlar, en arkada gidiyorlar." dedi.

Yerel seçim öncesinde adayların vaatlerine bakılınca bol keseden atıldığının görüldüğünü ama kaynakların açıklanmadığını ifade eden Perinçek, partisinin vadettiği projeler için kullanabileceği kaynakları rakamlarıyla birlikte sıraladı.

Perinçek, bugün Filistin halkının kahramanca savaşıp "İsrail efsanesini" yerle bir ettiğini belirterek, "İsrail efsanesi vardı güya, savaşlarda Araplar yenilirdi. Hatta savaş başlar, birkaç saat, 3 gün, 1 hafta geçmeden İsrail'in galibiyeti tüm dünyada ilan edilirdi. Şimdi ne oldu? İsrail'e karşı Filistin halkı kahramanca savaşarak, eline silahı alarak tüm dünyayı hizaya getirdi." diye konuştu.

Buluşmada, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan ve Fatih Belediye Başkan adayı Gökay Atilla Bostan da seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Siyaset Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Oğuzeli adayı Yılmaz Melet kimdir? Saadet Partisi Silivri adayı Mahmut Hamdemirci kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Silivri belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sarıyer adayı Ahmet Gözcü kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sarıyer belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Nurdağı adayı Müslüm Denizhan kimdir? Saadet Partisi Sancaktepe adayı Abdulkadir Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sancaktepe belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pendik adayı İsmail Haskul kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Pendik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Maltepe adayı Nuri Tüfekçi kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Maltepe belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Küçükçekmece adayı Mustafa Kurdaş kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Küçükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kartal adayı Murat Çeker kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kartal belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Nizip Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Nizip adayı Yusuf Güler kimdir? Saadet Partisi Kağıthane adayı Halid Özgür Atak kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kağıthane belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kadıköy adayı Recep Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Güngören adayı Kamil Acar kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Güngören belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Gaziosmanpaşa adayı Recep Polat kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Fatih adayı Mehmet Yaroğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Fatih belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title