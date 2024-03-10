Doğu Perinçek, Fatih'te halk buluşmasına katıldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisince Fatih'te düzenlenen halk buluşmasına iştirak etti.

Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ndeki buluşmada konuşan Perinçek, yarın başlayacak ramazanın yeme-içme değil insanların nefsini dizginleme, öz çıkarlarından ve bencilliklerinden vazgeçme ayı olduğunu söyledi.

Perinçek, siyaset alanında bir yarış olduğunu vurgulayarak, "Yalanda yarış var ama inandırıcılıkta nal topluyorlar, en arkada gidiyorlar." dedi.

Yerel seçim öncesinde adayların vaatlerine bakılınca bol keseden atıldığının görüldüğünü ama kaynakların açıklanmadığını ifade eden Perinçek, partisinin vadettiği projeler için kullanabileceği kaynakları rakamlarıyla birlikte sıraladı.

Perinçek, bugün Filistin halkının kahramanca savaşıp "İsrail efsanesini" yerle bir ettiğini belirterek, "İsrail efsanesi vardı güya, savaşlarda Araplar yenilirdi. Hatta savaş başlar, birkaç saat, 3 gün, 1 hafta geçmeden İsrail'in galibiyeti tüm dünyada ilan edilirdi. Şimdi ne oldu? İsrail'e karşı Filistin halkı kahramanca savaşarak, eline silahı alarak tüm dünyayı hizaya getirdi." diye konuştu.

Buluşmada, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan ve Fatih Belediye Başkan adayı Gökay Atilla Bostan da seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projeleri anlattı.