İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli soğuktan hayatını kaybetti

Doğu Kudüs'te hipotermi nedeniyle bir Filistinli hayatını kaybetti. Byron fırtınası ve soğuk hava koşulları nedeniyle bölgede benzer olayların yaşandığı bildiriliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin, bölgeyi vuran Byron fırtınası ve soğuk havanın etkisiyle soğuktan öldüğü belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde çağrı merkezine, Şeyh Cerrah Mahallesinde bilinci kapalı bir adamın bulunduğu yönünde ihbar geldiği kaydedildi.

Açıklamada, hipotermi yaşayan ve vücudunda hiçbir yaşam belirtisi bulunmayan 50 yaşlarındaki adamın hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu ise adamın cesedinin Şeyh Cerrah Mahallesinde küçük bir su birikintisinin içinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Televizyonun haberinde bir gün önce de Netanya'da 53 yaşında bir adamın benzer şekilde (hipotermi nedeniyle) hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ülkenin dün şiddetli yağışın etkisi altına girdiği ve pek çok bölgede evler ile yolların sular altında kaldığı dile getirildi.

Kızıl Davut Yıldızı'nın bu konuyla ilgili açıklamasında ise Askalan'daki (Aşkelon) Beit Shikma yerleşiminde evleri su bastığı ve insanların içerde mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 60 yaşlarındaki bir yaralıda hipotermi belirtileri görüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel
