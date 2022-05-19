Doğu Karadeniz yaylalarında 19 Mayıs'ta kar sürprizi - Haberler

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Doğu Karadeniz yaylalarında 19 Mayıs'ta kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Doğu Karadeniz yaylalarında 19 Mayıs'ta kar sürprizi

Doğu Karadeniz'de son bir haftadır mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde kar süprizi yaşandı.

Doğu Karadeniz'de son bir haftadır mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde kar süprizi yaşandı.

Havaların birdenbire soğumasıyla birlikte sahil kesimlerindeki yağmur yağışı yaylalarda yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının 19'unda Giresun'un Kümbet Yaylası yaşanan kar yağışı ile birlikte yeniden beyaz gelinliğini giyerken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

(Mesut Erdoğan /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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