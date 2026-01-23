Haberler

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi olduğu uyarısında bulundu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
