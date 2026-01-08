Haberler

Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz bölgesinde yarından itibaren etkili olacak kar yağışı ve yağışların yol açabileceği riskler hakkında uyarıda bulundu. Bölgedeki yağışların, iç kesimlerde kuvvetli kar, yüksek kesimlerde yoğun kar, kıyı kesimlerinde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağışların, yarın sabahtan başlayarak cumartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar, kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yağışla birlikte kar erimeleri, su baskını, buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
