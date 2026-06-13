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Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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