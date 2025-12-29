Haberler

Doğu Karadeniz'de 61 köy yolu, kardan kapandı

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta 61 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açmak için yoğun çalışmaları sürerken, hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları da yapılmakta.

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar ve tipi nedeniyle Giresun'da 21, Artvin'de 10, Rize'de 11, Gümüşhane'de 9 ve Bayburt'ta 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Bayburt İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı yolları ulaşıma açmak için iş makineleriyle süren çalışması da dronla görüntülendi. Ekiplerin karla kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
