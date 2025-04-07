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Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, doğusunda yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın sabah saatlerinden sonra batıda, öğle saatlerinde ise doğuda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, doğusunda yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün sabah saatlerinden sonra batıda, öğle saatlerinde ise doğuda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
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