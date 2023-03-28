Doğu Karadeniz'de fırtına etkisi: çatı uçtu, ağaç devrildi (2)

BİNANIN ÇATISI UÇTU, ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ

Rize'de Gülbahar Mahallesi'nde fırtınanın etkisi ile 7 katlı binanın çatısı uçtu. Yerinden koparak uçan çatı malzemeleri düştüğü bahçedeki elektrik direğini devirdi, yanında bulunan Dursun Ali Camandan'a ait apartmanın korkuluklarını da yıktı. Gürültü sesine dışarı çıkan Camadan, "Evde otururken büyük bir ses duydum. Dışarı çıktım. Meğer benim çatım değil, başka binanın çatısı benim apartmana vurmuş" dedi.

Mehmet Can PEÇE/RİZE,