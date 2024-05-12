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Doğu Karadeniz'de Besiciler Yaylalara Göç Ediyor

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Doğu Karadeniz'de havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte besiciler yaylalara göç etmeye devam ediyor. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Sağlam, Erkan ve Soner Tanrıkulu, küçükbaş hayvanlarıyla yüksek kesimli yaylalara yürüyerek gidiyor. Yolculuğun 4 gün süreceğini belirten Sağlam, her sene bu yolu yaya gidip yaya döndüklerini söyledi.

Doğu Karadeniz'de besicilerin havaların ısınmaya başlamasıyla yaylalara göçü devam ediyor.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Sağlam, Erkan ve Soner Tanrıkulu, küçükbaş hayvanlarıyla yüksek kesimli yaylalara yürüyerek gidiyor.

Ali Sağlam, AA muhabirine, Vakfıkebir'den yola çıkarak Tonya'nın Erikbeli Yaylası ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin Özkürtün beldesi, Güvende, Kazıkbeli ve Gavurdağı yaylalarına doğru yolculuklarının başladığını söyledi.

Yolculuğun 4 gün süreceğini belirten Sağlam, "2 gündür yoldayız, 2 gün daha devam edeceğiz. Koyunumuz binin üzerinde, Allah çok versin. 600-700 kuzumuz var. Allah nasip ederse sonbaharda geri döneceğiz. Her sene bu yolu yaya gidip yaya dönüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Karadeniz Ali Sağlam Vakfıkebir Trabzon Tarım Doğa Yaşam Güncel Haberler

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