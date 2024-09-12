Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş'ı ziyaret etti

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş'ı makamında ziyaret etti.

İbaş, Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük ve Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın da yeraldığı ziyarette Şentürk ile bir süre sohbet etti.

Belediye Başkanı İbaş, yaptığı açıklamada, Şentürk ile belediye başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.