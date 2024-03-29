Üye Girişi
Haberler

Doğu Ergil: Çözüm süreci için AK Parti'nin MHP'ye ihtiyacı var

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, gündeme getirilen 'çözüm süreci' iddiasını temelsiz bulduğunu söyleyen Doğu Raporu yazarı ve akademisyen Prof. Dr. Doğu Ergil, "AK Parti pragmatik bir söylem geliştirse, 'din ve gelenek üzerinden çözüm süreci başlatıyoruz' dese buna küçük ortağı MHP müsaade etmez. MHP'nin desteği olmayınca da çok güvenilen iktidar ayakta kalmaz. Dolayısıyla herhangi bir çözüm süreci başlatılması ihtimalini çok iyimser buluyorum bu iktidarla çözüm sürecinin yeniden başlayacağını sanmıyorum. Eğer barış süreci sözleri dolaştırılıyorsa Kürt sorunu denilen şeyin çözümü için değil tamamen siyasi bir söylem olarak dolaştırılıyordur" dedi.

Siyaset bilimci, akademisyen Prof. Dr. Doğu Ergil, 1995'ten itibaren üç kez Doğu Raporu hazırladı. 1995'te TOBB için hazırladığı rapor nedeniyle Devlet Güvenlik Mahkemesinde yıllarca yargılanan Ergil, yerel seçim süreciyle birlikte yeniden gündeme gelen 'çözüm süreci' tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ergil, 'Erdoğan'la çözüm mümkün' açıklamalarına karşı "AK Parti pragmatik bir söylem geliştirse, din ve gelenek üzerinden 'çözüm süreci' başlatıyoruz dese buna küçük ortağı MHP müsaade etmez. MHP'nin desteği olmayınca da çok güvenilen iktidar ayakta kalmaz. Dolayısıyla herhangi bir çözüm süreci başlatılması ihtimalini çok iyimser buluyorum bu iktidarla çözüm sürecinin yeniden başlayacağını sanmıyorum" dedi.

BU İKTİDAR MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKAR BİR KOALİSYON

Çözüm süreci öncesinde sorunun ne olduğunun anlaşılması gerektiğini belirten Ergil: "Bu iktidar milliyetçi muhafazakar bir koalisyon. Konuşurken bunu unutmamak lazım. Sorunun ne olduğunun tanımı yapılmayınca konu askeri çözüm olarak ortaya konuldu ve bugünkü siyaset böyle bir siyaset. Bu koalisyonu ayakta tutan MHP tarafının buna izin vermesi mümkün değil" değerlendirmesini yaptı.

BUGÜNLERDE BARIŞ GİRİŞİMİ SÖZLERİ TAMAMEN SİYASİ

Yeni bir çözüm sürecinin ya da barış girişiminin şu anda mümkün olmadığını belirten Ergil, "Türkiye'nin demokratikleşmesi dünya ile bütünleşmesi girişimiydi barış girişimi ve akil insanlar grubu. Bu demokratikleşme girişiminden vazgeçildi. Bugün hükümetin küçük ortağına bakıldığı zaman böyle bir demokratikleşme gibi bir bakışı yok. Merkezden yerele bir yetki bölüşümü niyeti var mı yok. ve asıl olan hukukun üstünlüğü ilkesi var mı, o da yok. Eğer barış süreci sözleri dolaştırılıyorsa Kürt sorunu denilen şeyin çözümü için değil tamamen siyasi bir söylem olarak dolaştırılıyordur. Bugünkü iktidar ortakları bir Kürt sorunu olduğunu düşünmüyor bir isyan hareketi Ankara'ya ihanet olarak görüyor bu sorunun tanımı değişmezse zor" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Doğu Ergil AK Parti MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süleyman Yalvaç kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yalvaç Belediye Başkan adayı Süleyman Yalvaç kaç yaşında, nereli? Tamer Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Şarkikaraağaç Belediye Başkan adayı Tamer Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhterem Arslan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Sütçüler Belediye Başkan adayı Muhterem Arslan kaç yaşında, nereli? Sami Eroğlu kimdir? Memleket Partisi Yozgat Bahadın Belediye Başkan Adayı Sami Eroğlu Kaç yaşında, nereli? Seçimden sonra dolar yükselir mi? Dolar ne kadar olacak, artar mı? Burhan Karakoç kimdir? Memleket Partisi Sivas Sarıkışla Belediye Başkan Adayı Burhan Karakoç Kaç yaşında, nereli? İdil Özkan kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı İdil Özkan Kaç yaşında, nereli? Sultanbeyli Belediyesi hangi parti? Sultanbeyli Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçları! Selahattin Baygın kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Cide Belediye Başkan Adayı Selahattin Baygın Kaç yaşında, nereli? Gökhan Erinkarlı kimdir? Zafer Partisi Isparta- Senirkent Belediye Başkan adayı Gökhan Erinkarlı kaç yaşında, nereli? Salim Özmen kimdir? Zafer Partisi Isparta- Keçiborlu Belediye Başkan adayı Salim Özmen kaç yaşında, nereli? Fatih Erbakan İstanbul'dan adaylarını çekiyor mu? Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şartı ne? Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı ne zaman? Cübbeli Ahmet hangi partiler için oy vermek caiz değildir dedi? Cübbeli'ye göre hangi partiye oy vermek caiz değil? Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın son durum ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title