Ağrı, Ardahan, Tunceli ile Kars'ta sis ve buzlanma etkili oldu

Ağrı, Ardahan, Tunceli ile Kars'ta etkili olan yoğun sis ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk havanın devam ettiği Ağrı'da sabaha doğru sis etkili oldu.

Yer yer etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

İl merkezine bağlı Yoncalı köyünün üstünü ve ağaçları kaplayan sis, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Ardahan

Ardahan'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Sis ve soğuk nedeniyle buzlanma oluştu.

Tunceli

Tunceli'de soğuk hava nedeniyle bazı dağların zirveleri sisle kaplandı.

Kentteki bazı yollarda ise buzlanma oluştu.

Kars

Kars'ta da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Karla beyaza bürünen doğa güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, küçük göletler tamamen dondu. Sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sarıkamış Belediyesine bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.