Doğu Anadolu'da Soğuk Hava ve Sis Etkili Oluyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da yoğun sis ve kırağı nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında, yol ve kaldırımlarda buzlanma gözlemleniyor. Sürücüler görüş mesafesindeki azalma nedeniyle zorluk yaşıyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava, yoğun sis ve kırağı etkili oldu.

Erzurum'da gece saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü ilde yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Sis nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars

Kars- Erzurum kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle Acısu Deresi'nde küçük göletler buz tuttu.

Büyük ve küçükbaş hayvan besicileri kırağıyla beyaza bürünen çayırlık alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Besici Gıyas Budak, havaların geceleri soğuduğunu belirterek, "Sabah erken hayvanları otlatmaya çıkardık, her taraf bembeyaz olmuş. Şimdi kırağının kalkmasını bekliyoruz, sonra otlatmaya çalışacağız." dedi.

Bölgede kızıl sincaplar ile kuşların yiyecek aradığı görüldü.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü şehirde soğuk hava nedeniyle buzlanma ve yoğun kırağı oluştu. Ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk havayla etkisini gösteren sis, kent merkezinde görüş mesafesini düşürdü.

Sis, Kura Nehri bölgesinde etkisini artırdı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
