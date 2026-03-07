Haberler

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Belediyeler kar temizleme çalışmaları yaparken, vatandaşlar da evlerinin önünde biriken karları temizliyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da gece etkili olan kar, kenti yeniden beyaz örtüyle kapladı. Kentte soğuk hava nedeniyle bazı noktalardaki yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, şadırvan ve demirler buzla kaplandı.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizliğini sürdürüyor.

Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle kent merkezi yeniden beyaza büründü, tarihi yapılarda güzel görüntü oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar her tarafı beyaza bürüdü.

Soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Emirali Bakışçı, kar yağışı ve soğuk havanın devam ettiğini belirterek, "Mart ayında aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Sabah kalktığımızda aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Sabah evimizin önünde arabalarımızın üzerinde biriken karları temizleyip işimize gidiyoruz." dedi.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezi başta olmak üzere yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Yağışın ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer
