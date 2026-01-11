Erzurum, Ağrı, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ağrı, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da aralıklarla etkisini sürdüren kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, cami şadırvanları ile bazı ağaçların dallarında buzlanma meydana geldi.

Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Tunceli

Tunceli'de hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düşmesi sonucu ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

Soğuk havanın etkisiyle Munzur Çayı'nın bazı kısımları buz tuttu.

Çemişgezek ilçesinde de ekipler çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırmak için çalışma yürüttü.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Gece kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece kaydedildi.

Soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, Kura Nehri yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Bu arada karla beyaza bürünen köyler de güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de karla mücadele ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu, bitki ve ağaçlar karla kaplandı.