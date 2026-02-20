Haberler

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın sabah Hatay'ın güney kıyılarında fırtına olacağını duyurdu. Rüzgar 6 ila 8 kuvvetinde esecek ve öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Doğu Akdeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinde Hatay'ın güney kıyı kesimlerinden, doğu ve kuzeydoğu yönlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

