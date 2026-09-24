Doğu Akdeniz'deki Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'na 14 bin personel katılıyor

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Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri Doğu Akdeniz'de tamamlandı.

Marmaris Aksaz açıklarında başlayan tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından yaklaşık 14 bin personel katılıyor.

Tatbikatta 100 gemi ve 50 hava aracı görev alıyor.

Doğu Akdeniz'de gerçekleşen tatbikatın ikinci safhasında amfibi harekat kapsamında Foça bölgesinden TCG Anadolu gemisine görüntü aktarımı yapıldı.

Tatbikatta SH-70 helikopterinden "Hellfire" güdümlü mermi, AH-1W helikopterinden 20 milimetre top ve TB-2 SİHA'dan "MAM-C" atışı gerçekleştirildi.

Faaliyette ayrıca fırkateyn, korvet ve hücumbotların su üstü atışı ile süper kobra helikopterden top atışı, Aksungur SİHA'dan "MAM-T" atışı yapıldı.

Tören geçişinin yapıldığı tatbikatta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, telsizden personele hitap etti.

Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de takip etti.

Kaynak: AA