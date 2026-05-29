Doğu Akdeniz'de Sağanak; Caddeleri Su Bastı

Osmaniye ve Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Düziçi'nde 1 metreyi bulan suda mahsur kalan aileler, evlerinden yürüyerek ve yüzerek çıktı.

EVLERDEN YÜZEREK ÇIKTILAR

Osmaniye'nin Düziçi ve Kadirli ilçeleri ile Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı, dereler taştı. Düziçi ilçesinde su basan sokaktaki çok sayıda aile, evlerinde mahsur kaldı. Araçların suya gömüldüğü sokaktaki vatandaşlar, yüksekliği 1 metreyi bulan suda yürüyerek evlerinden ayrıldı. Bazı çocuklar ise boylarını aşan su nedeniyle evden yüzerek çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
