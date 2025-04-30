Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel