Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.