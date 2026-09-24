Haberler

Doğu Akdeniz'de Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'na yaklaşık 14 bin personel katılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğu Akdeniz'de Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'na yaklaşık 14 bin personel katılıyor
Güncelleme:
+42 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü Doğu Akdeniz'de başladı. Marmaris Aksaz açıklarında düzenlenen tatbikata 14 bin personel, 100 gemi ve 50 hava aracı katılıyor; KALKAN DİHA'nın belirlediği hedef PİRENA KİDA tarafından imha edildi.

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri Doğu Akdeniz'de başladı.

Marmaris Aksaz açıklarında başlayan tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından yaklaşık 14 bin personel katılıyor.

Tatbikatta 100 gemi ve 50 hava aracı görev alıyor.

Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetlerine bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ile tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca farklı kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amaçlanıyor.

Tatbikatta çok maksatlı amfibi gemi, fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, mayın avlama gemisi, karakol gemisi, amfibi çıkarma gemileri ve yardımcı sınıf gemilerin yanı sıra çeşitli hava araçları, helikopterler ve insansız hava araçları da görev alıyor.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu gemisine gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TCG Oruç Reis gemisinden 19 pare top atışıyla selamlandı.

Tatbikat kapsamında ilk olarak mayın avlama faaliyeti gerçekleştirildi. TCG Amasra gemisi ve helikopterdeki SAS timleri tarafından tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi.

Daha sonra ilk giriş harekatı kapsamında Yılancık Adası'na taarruz helikopterleri ile havadan, SAT atak botları ile de denizden çıkarma yapıldı. Botlarla sahile taarruz edilmesinin ardından SAT timleri adaya bayrak dikti.

Senaryo gereği adada yaralanan bir asker de helikopterle alındı ve TCG Anadolu gemisine getirilerek sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi.

Gemiye çıkma harekatı kapsamında da SAT personeli, helikopterden halatla gemiye atlayarak bayrak açtı.

Tatbikatta Deniz Kuvvetleri envanterine yeni katılan ve bir tatbikatta ilk defa kullanılan, BAYKAR tarafından üretilen KALKAN DİHA tarafından belirlenen hedef, MKE tarafından geliştirilen PİRENA KİDA insansız deniz aracı tarafından imha edildi.

Deniz karakol uçağından güdümlü merminin engellenmesi maksadıyla "flare atışı" icra edildi. Faaliyetin ilk kısmı, denizaltının satha çıkmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

Deprem anı ve büyük panik kamerada

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor, rakam inanılmaz

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor
Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma...
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti

64 yıl sonra şov yapayım dedi, olana bak!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nalburdan aldığı lavabo açıcı üzerine döküldü! Vücudunun yüzde 15'i yandı, kot şortu eridi

Nalburdan aldı, arabada üzerine döküldü! Kot şortu bile eridi
Türk mafyayı yemek yerken vurdular

Türk mafyayı yemek yerken vurdular
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı! 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada

Soruşturma derinleşirken Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı
Gamze Özçelik'in eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım

Gamze'nin eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor

Saran pes etmedi: ABD'li ortak buldu 400 milyon doları masaya koydu
Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! AK Partili ve MHP'li eski başkanlar gözaltında

Yolsuzluk operasyonu! AK Partili ve MHP'li eski başkanlar gözaltında
Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha! Tutuklu sayısı 101 oldu

Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha