Doğu Akdeniz'de Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'na yaklaşık 14 bin personel katılıyor

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Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri Doğu Akdeniz'de başladı.

Marmaris Aksaz açıklarında başlayan tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından yaklaşık 14 bin personel katılıyor.

Tatbikatta 100 gemi ve 50 hava aracı görev alıyor.

Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetlerine bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ile tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca farklı kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amaçlanıyor.

Tatbikatta çok maksatlı amfibi gemi, fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, mayın avlama gemisi, karakol gemisi, amfibi çıkarma gemileri ve yardımcı sınıf gemilerin yanı sıra çeşitli hava araçları, helikopterler ve insansız hava araçları da görev alıyor.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu gemisine gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TCG Oruç Reis gemisinden 19 pare top atışıyla selamlandı.

Tatbikat kapsamında ilk olarak mayın avlama faaliyeti gerçekleştirildi. TCG Amasra gemisi ve helikopterdeki SAS timleri tarafından tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi.

Daha sonra ilk giriş harekatı kapsamında Yılancık Adası'na taarruz helikopterleri ile havadan, SAT atak botları ile de denizden çıkarma yapıldı. Botlarla sahile taarruz edilmesinin ardından SAT timleri adaya bayrak dikti.

Senaryo gereği adada yaralanan bir asker de helikopterle alındı ve TCG Anadolu gemisine getirilerek sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi.

Gemiye çıkma harekatı kapsamında da SAT personeli, helikopterden halatla gemiye atlayarak bayrak açtı.

Tatbikatta Deniz Kuvvetleri envanterine yeni katılan ve bir tatbikatta ilk defa kullanılan, BAYKAR tarafından üretilen KALKAN DİHA tarafından belirlenen hedef, MKE tarafından geliştirilen PİRENA KİDA insansız deniz aracı tarafından imha edildi.

Deniz karakol uçağından güdümlü merminin engellenmesi maksadıyla "flare atışı" icra edildi. Faaliyetin ilk kısmı, denizaltının satha çıkmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA