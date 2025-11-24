Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı Başladı
Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğinde, 15 dost ve müttefik ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın deniz safhası ilk gün faaliyetleri başarıyla icra edildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğinde, 15 dost ve müttefik ülkenin katılımıyla düzenlenen 'Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı' deniz safhası ilk gün faaliyetleri gerçekleştirildi.
Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı deniz safhası; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurlarının katılımıyla bugün başladı. Tatbikatta, ilk gün faaliyetleri kapsamında, Aksaz Limanı çıkışının ardından; asimetrik tehdit, mayın harbi, gemicilik ve denizaltı savunma harbi eğitimleri başarıyla icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından tatbikattan görüntüler paylaşıldı.