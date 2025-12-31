Haberler

Yeni yılı yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde kaz eti yiyerek karşıladılar

Güncelleme:
Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Doğruyol köyünde bir grup arkadaş, 2026 yılını Çıldır gölünün buz tutan yüzeyinde kaz eti yiyerek ve halay çekerek karşıladı. Geleneklere uygun olarak, pişirilen pilavın içerisine madeni 5 TL gizlendi.

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde yaşayan bir grup arkadaş 2026 yılını buz tutan Çıldır gölünün yüzeyinde kaz eti yiyerek, halaylarla karşıladı.

Arpaçay'ın Doğruyol köyünde yaşayan Asım Öztürk, Çetin Cengiz, Engin Yalçın, yeni yılın son anlarında Ardahan Çıldır ile Kars'ın Arpaçay sınırlarında yer alan Çıldır gölünün buz tutan yüzeyinde buluştu. Gündüz saatlerinde hazırladıkları kaz etini yaktıkları ateşin üstündeki kazana atan arkadaşlar, bir süre pişmesini bekledi. Taşlarla 2026 yazdıkları buzun üstünde pişen kaz etini parçalayarak pilavın içine koyan arkadaşlar, gelenek olarak da pilavın içerisine madeni 5 TL gizledi. Hazır hale gelen pilav üstü kaz yemeğini kaşıklarla yemeye başlayan arkadaş grubunda pilava saklanan 5 TL ise Asım Öztürk'ün kaşığında çıktı. Pilava konulan madeni paranın gelenek olduğunu belirten Asım Öztürk, 2026'nın şanslı kişi olacağını söyledi.

Yeni yıla dakikalar kala çektikleri kaz ziyafetinin ardından arkadaşlar yerel sanatçı Berkan Öztürk'ün türküleriyle halay çekip, eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
