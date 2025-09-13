Doğru Dijitalleşme Öğrenci Başarısını Artırıyor

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Kolukırık, yoğun ve yanlış dijitalleşmenin insanları olumsuz etkilerken, doğru dijitalleşmenin öğrencinin başarısını artırdığını söyledi.

Kolukırık, AA muhabirine, Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci, bir milyondan fazla öğretmen nüfusunun olduğunu belirterek, insan kaynağı ve uluslararası rekabet açısından öğrencilerle yakından ilgilenmenin önemine işaret etti.

Öğrencileri çağın gerektirdiği şekilde donatmak gerektiğini vurgulayan Kolukırık, yoğun dijitalleşme nedeniyle öğrencilerin risk çağında olduğuna dikkati çekti.

Kolukırık, Türkiye'nin dijitali yoğun kullanan ülkelerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Nüfusumuzun yüzde 80'i internet kullanıyor, yüzde 60'ının sosyal medya hesabı var. Dijitalin, öğrenciler için getirmiş olduğu faydaların yanında birtakım zararları da var. Özellikle çağımızda sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklerin, öğrenciyi okuldan koparma, yalnızlık hissine itme, kendisini değersiz görme gibi birtakım bozukluklara neden olduğunu görüyoruz. Buna ilişkin akademik araştırmalar var. Bu noktada velilerin, öğretmen ve yönetimlerin son derece dikkat etmesi gerekiyor. Çağımızın en büyük problemi, 'kalabalık yalnızlık' olgusu, bireylerin etrafında insanlar varken kendisini yalnız hissetmesi ve motivasyonlarının düşmesidir."

"İnterneti yasaklamadan çocuğu doğru yönlendirmek gerekiyor"

Prof. Dr. Kolukırık, interneti yasaklamadan öğrencilerin doğru yönlendirilmesini önererek, ders dışı zamanlarda sosyal medya dışında çocukları birtakım hobi faaliyetlerine yönlendirmek gerektiğini söyledi.

Çocuğun akranlarıyla oynamasının, toplumsal dayanışmayı artıracak projelerde yer almasının, çevre temizliğinden hayvan sevgisine kadar doğayla iç içe farkındalık eğitimlerinde yer almasının önemli olacağını ifade eden Kolukırık, dijitalin getirdiği riskleri en aza indirmek gerektiğini kaydetti.

Yapay zeka konusunda öğrencilerin anaokulundan itibaren doğru ve bilinçli eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Kolukırık, yapay zekanın kullanımı noktasında birtakım adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Dijital farkındalık ve yapay zeka noktasında anaokulundan başlayarak ilk ve ortaöğretimde eğitimler verilmesi gerektiğine işaret eden Kolukırık, şöyle konuştu:

"Çünkü birtakım araştırmalara göre yapay zekayı kullanmak, öğrencilerin motivasyonlarını, içgüdülerini ve yeni merak duygularını öldürdüğü bir tarafı da var. Hayatı kolaylaştırma amacıyla yapay zekanın kullanılması insanlar için bir köleleştirme süreci de olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yoğun ve yanlış dijitalleşme insanları yalnızlaştırıyor ancak doğru dijitalleşme öğrencinin başarısını artırıyor çünkü akademik çalışmalara, bilimsel verilere, kaynaklara erişmek çok daha kolay."

Suat Kolukırık, dijitale ve yapay zekaya sahip olanların bilgiye, güce erişebileceği için dijital devrimi ıskalamadan, anlayarak yeni sistem kuracağını sözlerine ekledi.