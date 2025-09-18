Doğaseverler Kızılağaç Kanyonu'nda Farkındalık İçin Çöp Topladı

Muş'ta doğal güzellikleri ve serin suyuyla öne çıkan Kızılağaç Kanyonu'nu ziyaret eden bir grup doğasever, yürüyüşün yanı sıra farkındalık oluşturmak için çöp de topladı.

Kentin güzelliklerini tanıtmak ve keşfetmek için doğa etkinlikleri yapan Genç Adımlar Derneği üyeleri, her hafta ziyaret ettikleri yerlerde çöp toplayarak, çevre temizliğine dikkati çekmeye çalışıyor.

Rotalarını kente 20 kilometre mesafedeki Kızılağaç Kanyonu'na çeviren farklı mesleklerden 25 doğasever, kayalıkların arasından akan dereden ilerleyerek Kızılağaç Kanyonu'na ulaştı.

Sarp kayalıklarla çevrili kanyona gelen doğaseverler, yürüyüş yaparak hem doğayla iç içe zaman geçirdi hem de berrak suya girerek serinleme fırsatı buldu.

Serin ve temiz havasıyla öne çıkan kanyonu adımlayan doğaseverler, ziyaretçilerin kanyona bıraktığı çöpleri tek tek topladı.

Çoğunluğu plastik ve poşetlerden oluşan çöpleri yanlarında getirdikleri torbalara dolduran doğaseverler, hem hareketli yaşamın özendirilmesi hem de çevrenin temiz tutulması konusunda mesajlar verdi.

"Doğayı temiz tutmak hepimizin görevi"

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, AA muhabirine, bir yıldır doğa yürüyüşü ve etkinliklerle kentin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri yerlerde en çok karşılaştıkları sorunlardan birinin çevre kirliliği olduğunu ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Doğada vakit geçirmek sadece bir keyif değil, aynı zamanda bir sorumluluk. Doğayı kirletmeden temiz tutarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Amacımız gençlerle doğayı keşfetmek, aynı zamanda çevre bilincini arttırmak. Benzer etkinliklerle hem doğayı korumaya hem de gençleri yürüyüşlere teşvik etmeye devam edeceğiz. Kanyonu çöplerle dolu görmek bizleri gerçekten çok üzdü. Doğanın güzelliklerini görmek için gelen vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Doğayı temiz tutmak hepimizin görevi. Burada 20 torbadan fazla çöp topladık. Belediye çalışanları gelip çöp torbalarını alacak."

"Doğayı nasıl görmek istiyorsak o şekilde bırakalım"

Akademisyen Fatma Cumhur da "Herkes eğlenmeye geliyor ancak çöplerini toplamadan gidiyorlar. Biz de farkındalık uyandırmaya çalıştık. İnşallah halkımıza örnek olur. Doğayı nasıl görmek istiyorsak o şekilde bırakalım. Suda yürümek insana ayrı bir keyif veriyor. Muş'un hava sıcaklığı buna çok elverişli, serinlemek için çok ideal bir yer. Çok keyif aldık." dedi.

"Çok çöp topladık"

Fotoğraf meraklısı Seda Çelik de "Burada olduğum için çok mutluyum. Arkadaşlarımızla doğayla içe içe bir yürüyüş yaptık. Suya sandalyeleri bırakarak oturduk. Güzel vakit geçirdik. Kanyonun kirli olduğunu gördük, yürüyüşün ardından çöp topladık. Lütfen kanyonu temiz tutalım." ifadelerini kullandı.

Doğa harikası yerlerin kirletilmesinin üzücü olduğunu ifade eden Fatmanur Baykal da "Çok çöp topladık. Bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor çünkü doğa bize çok güzel şeyler veriyor. Doğa çok cömert. Doğamızı sevmeliyiz ve korumalıyız." diye konuştu.