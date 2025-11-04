Doğanyurt'ta Doğal Gaz Çalışmaları 2024'te Başlayacak
Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçede doğal gaz çalışmalarının 2024 yılında başlayacağını ve 2026 yılına kadar doğal gaza kavuşmayı hedeflediklerini açıkladı.
Kaya, yaptığı açıklamada, KarGaz görevlileri ile ilçede incelemelerde bulunduklarını söyledi.
Önümüzdeki yıl çalışmaların başlayacağını dile getiren Kaya, "KarGaz görevlileri ile görüşmeler yaptık. İnşallah 2026 yılında doğal gaza kavuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Sefa Eradan - Güncel