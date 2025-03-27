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Doğanyurt Orman İşletme Şefliği'nde İftar Programı Düzenlendi

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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi. Kaymakam Halil Affan Erdoğan, programa katılanlara teşekkür etti.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Doğanyurt Orman İşletme Şefliğinde iftar programı düzenlendi.

Doğanyurt Kaymakamı Halil Affan Erdoğan, konuşmasında iftar programında emeği geçenlere teşekkür ederek, Orman İşletme Şefliği çalışanlarına başarılar diledi.

Programa, Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Göksün, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Şener ve İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel katıldı.

Kaynak: AA / Sefa Eradan - Güncel
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