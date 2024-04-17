Üye Girişi
Haberler

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Mehmet Bayram'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Doğanşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Bayram'ı ziyaret etti.

Kaymakamı Mehmet Kılıç, Başkan Bayram'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kılıç, misafirperverliğinden dolayı Başkan Bayram'a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Belediye Başkanı Mehmet Bayram ise Kaymakam Kılıç'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Bayram Mehmet Kılıç Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? Rönesans Gayrimenkul helal mi, caiz mi? Anadolu Üniversitesi (AÖF) final sınavı ne zaman, saat kaçta? 23 Nisan özel sektör için resmi tatil mi? 23 Nisan özel sektör resmi tatil var mı? Anneler günü ne zaman? 2024 anneler günü hangi güne denk geliyor? Beypazarı hakkında çıkan iddialara ne cevap verdi? Beypazarı yasaklandı mı? 16 Nisan 2024 Beypazarı maden suyu açıklaması Ateş İlyas Başsoy kimdir? Halk Tv konuğu Ateş İlyas Başsoy kaç yaşında, nereli? Ateş İlyas Başsoy biyografisi! Sarıyer'de kaçak göçmen skandalı! Camide kaçak göçmen iddiaları ne? Kaçak göçmenler yakalandı mı? Rönesans Gayrimenkul halka arz kaç lot verir? Rönesans Gayrimenkul halka arz kaç lot dağıtılacak? ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024! Öğretmen atama kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı! ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan atama ile ilgili ne söyledi? SURVIVOR ALL STAR birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı açıklama yaptı mı? Survivor'da takımlar karışacak mı? VALORANT NE ZAMAN AÇILACAK? Valorant bakımı ne zaman, saat kaçta bitecek? Milli Piyango 23 Nisan ikramiyesi ne kadar, ne zaman çekilecek? 23 Nisan büyük ikramiye biletleri ne kadar? Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman? Maç hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 17 Nisan Çarşamba Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title