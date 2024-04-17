Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Mehmet Bayram'ı ziyaret etti

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Doğanşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Bayram'ı ziyaret etti.

Kaymakamı Mehmet Kılıç, Başkan Bayram'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kılıç, misafirperverliğinden dolayı Başkan Bayram'a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Belediye Başkanı Mehmet Bayram ise Kaymakam Kılıç'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.