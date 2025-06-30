Doğanşehir'in Yeni Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur Görevine Başladı
Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Kaymakamı olarak atandı ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.
Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, görevine başladı.
Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yaparken Doğanşehir Kaymakamı olarak atanan Ahmet Fatih Sungur, kaymakamlık binası girişinde ilçe protokolü tarafından karşılandı.
Görevine başlayan Sungur, protokol üyeleriyle Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel