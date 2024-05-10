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Doğanşehir ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet ve jandarma teşkilatı öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere trafik eğitimi verildi ve jandarma boyama kitapları hediye edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler bilgilendirildi.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Doğanşehir ilçesinde emniyet ve jandarma teşkilatı merkez ve kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Emniyet ve jandarma personelleri etkinlikler kapsamında öğrencilere, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya yollarında güvenli yürüme, güvenli bisiklet kullanımı ve güvenli oyun alanları konuları hakkında trafik eğitimi verdi.

Eğitimlerin ardından öğrencilere, jandarma boyama kitapları hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

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