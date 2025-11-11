Doğanşehir İlçe Müftülüğü'nden 'Allah'ın Evinde Misafir Oluyoruz' Projesi

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Müftülüğü, "Allah'ın Evinde Misafir Oluyoruz" projesi kapsamında çocuklar ve gençlerle camide buluştu.

Doğanşehir Merkez Camisi'nde düzenlenen "Çocuklarla camide buluşuyoruz" etkinliğine birçok çocuk katıldı.

Doğanşehir Müftüsü Kerem Karış, burada yaptığı konuşmada, çocukları camilere getirmek gerektiğini belirterek, "Caminin süsü halısı, avizesi değil, cemaatidir, çocuklardır. Çocuklarımızı Allah, peygamber, cami sevgisi ile yetiştirmeliyiz. O zaman dünya ve ahiretlerini ikmal etmiş oluruz." diye konuştu.

Mini bir bilgi yarışmasının yapıldığı programda cami cemaatine çiğköfte ikram edildi.