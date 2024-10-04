Doğanşehir Fen Lisesi'nde Robotik Kodlama Atölyesi Açıldı
Malatya'da Treyler Sanayicileri Derneği'nin desteğiyle Doğanşehir Fen Lisesi'nde bir Robotik Kodlama Atölyesi açıldı. Açılış, dernek başkanı Yalçın Şentürk ve İlçe Milli Eğitim yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Malatya'da, Treyler Sanayicileri Derneğinin destekleriyle Doğanşehir Fen Lisesi'ne kurulan Robotik Kodlama Atölyesinin açılışı yapıldı.
Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER), Doğanşehir Fen Lisesi bünyesinde bir Robotik Kodlama Atölyesi kurdu.
Atölye, dernek başkanı Yalçın Şentürk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlhami Temur, derneğin genel sekreteri Göktan Güçlü, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Alaçam ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.
Açılış programına katılanlar atölyede incelemelerde bulunarak, öğrencilerle sohbet etti.