Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kurucaova Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 ZA 149 plakalı otomobil ile H.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan H.K, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel