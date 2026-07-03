Doğanşehir'de aşure etkinliği yapıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla bazı mahallelerin muhtarları geleneksel aşure etkinliği düzenledi.

İlçeye bağlı Çömlekoba, Şatıroba, Güroba, Çığlık, Polatdere, Kelhalil ve Eskiköy mahalle muhtarlarının öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, ilçe protokolü ile vatandaşları bir araya getirdi.

Birlik, beraberlik ve paylaşmanın ön plana çıktığı programa katılan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, muharrem ayının ve aşure geleneğinin toplumsal bağları güçlendiren önemine vurgu yapan birer konuşma yaptı.

Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan tarafından yapılan duanın ardından kazanların açıldığı etkinlikte, misafirlere aşure ikram edilerek muharrem ayının bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ergül Günaydın, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.