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Doğanşehir'de Depremin Yıktığı Alanlar İçin İnşaat Çalışmaları Başladı

Doğanşehir'de Depremin Yıktığı Alanlar İçin İnşaat Çalışmaları Başladı
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Yeni ve Doğu mahallelerindeki rezerv alanda inşa çalışmalarına başlandı. 907 konut, 400 ticaret merkezi ile modern bir ilçe hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen Yeni ve Doğu mahallelerindeki rezerv alanda inşa çalışmalarına başlandı.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Bayram, rezerv alanda incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kılıç, 907 konut, 400 ticaret merkezi, 5 fırın ve 18 ofisle Doğanşehir'in yeni yapı stoğu, modern bina ve iş yerleri, sosyal ve yeşil alanları, düzenli yol ve caddeleriyle daha yaşanabilir, daha ferah bir ilçe haline geleceğini kaydetti.

Mehmet Bayram da vatandaşların daha sağlam, modern ve güvenli yapılarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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