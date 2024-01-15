Doğanşehir'de deprem sonrası yıkım çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Depremlerin etkilediği ilçede yıkım kararı bulunan ağır hasarlı binalardaki çalışmalar sürüyor.

İlçe merkezinde yıkım ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanlar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Yıkım çalışmalarını takip eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçenin yeniden imarı ve ihyası için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.