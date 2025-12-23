Doğanşehir Belediyesi'nde 14 yeni araç hizmete alındı

Doğanşehir Belediyesi'nde 14 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha hızlı hizmet götürmek için alınan 14 yeni aracın hizmete alınması için belediye binası önünde tören düzenlendi.

Yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğanşehir Belediye başkanı Mehmet Bayram, yapılan hizmetlerin ihtiyaca göre planlandığını belirtti.

Araçların hayırlı olmasını dileyen Bayram, hizmet kalitesini daha da yukarıya çıkarmak istediklerini ifade etti.