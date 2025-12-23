Haberler

Doğanşehir Belediyesi'nde 14 yeni araç hizmete alındı

Güncelleme:
Doğanşehir Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak amacıyla 14 yeni aracı düzenlenen bir törenle hizmete aldı. Belediye Başkanı Mehmet Bayram, araçların hizmet kalitesini artırmak için ihtiyaca göre planlandığını söyledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha hızlı hizmet götürmek için alınan 14 yeni aracın hizmete alınması için belediye binası önünde tören düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğanşehir Belediye başkanı Mehmet Bayram, yapılan hizmetlerin ihtiyaca göre planlandığını belirtti.

Araçların hayırlı olmasını dileyen Bayram, hizmet kalitesini daha da yukarıya çıkarmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
