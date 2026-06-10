Haberler

Doğankent'te üreticiler kahverengi kokarcaya karşı bilgilendirildi

Doğankent'te üreticiler kahverengi kokarcaya karşı bilgilendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Doğankent ilçesinde fındık üreticilerine kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede doğru ilaç kullanımı ve zamanlama konusunda eğitim verildi, ilaçlama ekipmanı dağıtıldı.

Giresun'un Doğankent ilçesinde fındıkta kahverengi kokarca ile mücadele için eğitim programı düzenlendi.

Güce-Doğankent Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneğince, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda organize edilen programda, üreticilere etkin mücadele için doğru zamanlama ve uygun ilaç kullanımı anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feridun Karagöl'ün çiftçilerin sorularını cevapladığı programda, üreticilere ilaçlama ekipmanı da dağıtıldı.

Kaynak: AA / Seyit Güvendi
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi

Prens sonunda masaya yumruğunu vurdu! Trump'a zehir zemberek uyarı
Kenan'dan 'Para var huzur var' dedirten hareket

Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Mourinho'dan Ali Koç'u delirtecek Aziz Yıldırım hamlesi
Platonik aşık dehşeti! 7 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu

Platonik aşık dehşeti! 7 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu
Mithat Yenigün'den sektör çağrısı: Devlet desteklerse zarar etmez

Mithat Yenigün'den sektör çağrısı: Devlet desteklerse zarar etmez
Adana'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan kamyon bakkala daldı

Davetsiz misafir bakkala daldı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi