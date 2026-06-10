Doğankent'te üreticiler kahverengi kokarcaya karşı bilgilendirildi

Giresun'un Doğankent ilçesinde fındıkta kahverengi kokarca ile mücadele için eğitim programı düzenlendi.

Güce-Doğankent Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneğince, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda organize edilen programda, üreticilere etkin mücadele için doğru zamanlama ve uygun ilaç kullanımı anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feridun Karagöl'ün çiftçilerin sorularını cevapladığı programda, üreticilere ilaçlama ekipmanı da dağıtıldı.