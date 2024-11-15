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Doğankent'te Çiftçilere Anıza Ekim Eğitimi Verildi

Doğankent'te Çiftçilere Anıza Ekim Eğitimi Verildi
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Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, çiftçilere anıza ekim uygulamaları yerinde anlatıldı. Eğitim, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı uzmanları tarafından verildi.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Doğankent beldesinde çiftçilere anıza ekim eğitimi verildi.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, eğitimle ilgili AA muhabirine, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı uzmanları tarafından verilen eğitimde, çiftçilere anıza ekimin uygulamalı olarak anlatıldığını söyledi.

Sorgun'da 2 bin dönümden fazla alanda anıza ekim yaptırıldığını aktaran Canbolat, şunları kaydetti:

"Çiftçiler herhangi bir verim kaybı yaşamadan direkt anıza ekim yapıyor. Böylelikle yakıttan tasarruf sağlıyorlar. Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan Dilay Şentürk ve Egemen Çetin bize destek olmak amacıyla, çiftçilere anıza ekimi yerinde uygulamalı anlatıp, anıza ekimin faydası konusunda sunum yaptı. Anıza ekimin yaygınlaştırılması amacıyla makette yağmurlama yaparak, öncesi ve sonrasını karşılaştırdılar."

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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