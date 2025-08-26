Doğanhisar'da Trafik Kazasının Ardından Eylem Yapıldı

KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde 3 gün önce, TIR ile otomobilin çarpıştığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili mahalle sakinleri kazanın olduğu yolu kapatarak eylem yaptı. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz cumartesi günü Doğanhisar ilçesi Kuz Mahallesi Yenidoğanhisar Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Altıok (76) yönetimindeki 80 EL 938 plakalı otomobil ile Ahmet Kapcı (52) idaresindeki 42 VF 112 plakalı TIR kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle TIR, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Devrilen TIR'da yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR'da çıkan yangını söndürdü. Yapılan kontrolde TIR sürücüsü Ahmet Kapcı olay yerinde, otomobil sürücüsü İsmail Altıok ile eşi Şerife Altıok ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Doğanhisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ve aynı zamanda Doğanhisar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Kapcı, Doğanhisar'da, Altıok çifti ise Ilgın ilçesinde toprağa verildi. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından Kuz Mahallesi sakinleri, kazanın olduğu yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Yoldaki trafik güvenliğinin arttırılması ve üst geçit yapılmasını isteyen vatandaşlara, Doğanhisar Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat taleplerini yetkililere ileteceğini ve sürecin takipçisi olacağını söyledi. Mahalleli, araçlarıyla trafiğe kapattıkları yolu bir süre sonra tekrar açtı.

Haber-Kamera: KONYA,