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Doğal güzellikleri ile öne çıkan Tarlaağzı Plajı dronla görüntülendi

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BARTIN'ın Amasra ilçesindeki Tarlaağzı Plajı, yaz aylarında ziyaretçilerine doğal güzellikleriyle eşlik ediyor.

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki Tarlaağzı Plajı, yaz aylarında ziyaretçilerine doğal güzellikleriyle eşlik ediyor. Karadeniz'in mavi sularıyla yeşil ormanların buluştuğu plaj, dron ile görüntülendi.

Amasra ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan 300 metre uzunluğundaki Tarlaağzı Plajı, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çekiyor. Doğal yapısı, denizi ve çevresindeki yeşil alanları ile dikkat çeken plaj, sıcak havalarda serinlemek ve denizin keyfini çıkarmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Sakin ve doğal yapısıyla öne çıkan Tarlaağzı Plajı dron ile görüntülendi. Görüntülerde, Karadeniz kıyısındaki plaj ve limanın manzarası yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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