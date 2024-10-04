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Doğal Gaz Sızıntısı Yangın Çıkardı: Bir Araç Kül Oldu

Doğal Gaz Sızıntısı Yangın Çıkardı: Bir Araç Kül Oldu
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde inşaat alanında meydana gelen doğal gaz sızıntısı alev alarak park halindeki bir otomobili tamamen kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine itfaiye ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde doğal gaz hattında oluşan sızıntının alev alması sonucu çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tevfik İleri Mahallesi Elfidan Sokak'ta devam eden bina inşaatında, saat 10.00 sıralarında kepçe ile kazı yapılırken sokaktaki doğal gaz borusunda sızıntı oluştu. Sızıntının bir süre sonra alev alması sonucu, park halindeki otomobil yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri ile doğal gaz şirketinin teknik ekibi sevk edildi. Teknik ekip gazı keserken, itfaiye de otomobildeki yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Barış Cankurt, "İnşaatta çalışma vardı. Bildiğim kadarıyla kepçe çalışırken boru hattına denk geldi. Gözle görülür derecede doğal gaz çıkmaya başladı. Arkadaşımızın arabası çalışmanın kenarındaydı. Güvenlik gerekçesiyle aracı aldırmadılar. Bir anda alevler çıkmaya başladı. Sonra araca sıçradı" dedi.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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