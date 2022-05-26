Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (4) - Haberler

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Bursa'da, sitedeki apartman dairesinde doğal gazın açılıp, kablolu düzeneğin kurulduğu olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan Mustafa T. (68) ile oğlu Murat T. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muammer İRTEM/BURSA,