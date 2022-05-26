Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (4) - Haberler

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Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (4)

Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Güncel
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Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (4)

BABA VE OĞLU TUTUKLANDIBursa'da, sitedeki apartman dairesinde doğal gazın açılıp, kablolu düzeneğin kurulduğu olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan Mustafa T. (68) ile oğlu Murat T. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Bursa'da, sitedeki apartman dairesinde doğal gazın açılıp, kablolu düzeneğin kurulduğu olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan Mustafa T. (68) ile oğlu Murat T. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muammer İRTEM/BURSA,


Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel

Bursa, Güncel, Haberler

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