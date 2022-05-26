Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (4) - Haberler

Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (4)
Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Güncel
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BABA VE OĞLU TUTUKLANDIBursa'da, sitedeki apartman dairesinde doğal gazın açılıp, kablolu düzeneğin kurulduğu olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan Mustafa T. (68) ile oğlu Murat T. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Bursa'da, sitedeki apartman dairesinde doğal gazın açılıp, kablolu düzeneğin kurulduğu olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan Mustafa T. (68) ile oğlu Murat T. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muammer İRTEM/BURSA,
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel