Doğa Yürüyüşünde Kaybolan İl Müdür Yardımcısının Cansız Bedeni Bulundu

Doğa Yürüyüşünde Kaybolan İl Müdür Yardımcısının Cansız Bedeni Bulundu
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedeni bulundu. Arama kurtarma çalışmaları sonucu Bartu'nun cesedine ulaşıldığı açıklandı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepebaşı köyü yakınlarında dün bir grupla çıktığı doğa yürüyüşünde gruptan ayrılarak kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun, kaybolduğu yerin 100 metre yakınında saat 19.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Bartu'nun cansız bedeninin, arazi şartları nedeniyle bulunduğu yerden çıkartılma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Çanakkale Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "Kazdağı'nda yürüyüş yaptığı sırada, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Adatepebaşı Köyü Gürleyik Şelalesi civarında kaybolan vatandaşımızın bulunması için Jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve çevre illerden gelen destek ekipleri ve bölge halkının katılımıyla kapsamlı arama kurtarma çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde, 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.34 itibarıyla vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Nazif Cemhan ŞEN- İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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