Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğa koruma görevlisi, yabani sincabı elleriyle besledi

Güncel Haberler

Doğa koruma görevlisi, yabani sincabı elleriyle besledi Tunceli'de doğa koruma görevlisi Murat Özer, denk geldiği yabani sincabı elleriyle besledi.

Doğa koruma görevlisi, yabani sincabı elleriyle besledi

TUNCELİ - Tunceli'de doğa koruma görevlisi Murat Özer, denk geldiği yabani sincabı elleriyle besledi. Sincabın doğa koruma görevlisinin elinden mısır yediği anlar, kamerayla kayıt altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'nde görevli Murat Özer, yaban hayatı kontrol çalışması çerçevesinde gittiği Munzur Vadisi Milli Parkı'nda denk geldiği yabani sincabı elleriyle besledi.

Sincabın doğa koruma görevlisinin elinden mısır yediği anlar, bir başka çalışan tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Murat Özer Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title